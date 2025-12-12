پخش زنده
به مناسبت هفته گرامی داشت مقام زن نمایشگاه «جاگه»؛ رویدادی با نگاه نو به هنر و هویت بومی زنان جیرفتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان نمایشگاه «جاگه» تنها یک رویداد هنری نیست؛ اینجا صدای زنانی شنیده میشود که با وجود تحصیل در رشتههایی دور از هنر، راه دل را یافتهاند و با خلق آثاری اصیل، نشان دادهاند که خلاقیت، مرز نمیشناسد. جاگه، آغاز راهی برای تداوم حضور زنان در صحنه هنر جنوب است.
مدیر برگزاری این نمایشگاه، با بیان اینکه هدف اصلی «جاگه»، شناسایی هنرمندان و هنر ارزشمند ایشان است، بر نقش این رویداد در ایجاد شبکهای خودجوش از بانوان خلاق شهرستان تأکید کرد. هدی یوسفزاده خاطرنشان کرد: این فضا فرصتی برای همافزایی تجربیات و تقویت انگیزه ادامه راه در مسیر خلق هنر است.
وی از ایجاد ۲۰ غرفه در این نمایشگاه خبر داد تا از طریق آن هنر بانوان جیرفتی بهتر به نمایش در آید.
گزارشی از این نمایشگاه تهیه شده است که در آن با هنرمندان رئیس میراث فرهنگی جیرفت و مدیر اجرایی نمایشگاه هدی یوسف زاده مصاحبه شده است.