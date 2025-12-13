پخش زنده
سهمیهها و نرخهای جدید از بامداد امروز شنبه در جایگاههای عرضه سوخت استان زنجان. همزمان با سراسر کشور اعمال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ از بامداد امروز شنبه ۲۲ آذرماه سازوکار جدید توزیع بنزین در استان زنجان اجرا شد
بر این اساس سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ میشود و تنها در صورت استفاده از کارت جایگاه یا مصرف مازاد، نرخ ۵۰۰۰ تومان اعمال خواهد شد.
هدف رسمی دولت از این تغییرات، کنترل مصرف، کاهش بار واردات، توسعه استفاده از کارت سوخت شخصی، تشویق به خودروی کممصرف و دوگانهسوز، و ساماندهی عدالت در بهرهمندی از یارانه سوخت عنوان شده است.
بر اساس مشاهدات و گزارشهای واصله از سطح شهر زنجان، شرایط در جایگاههای عرضه سوخت از لحظات آغاز اجرای رسمی طرح بنزین سهنرخی، کاملاً عادی و تحت کنترل گزارش شده است. تاکنون هیچگونه ازدحام در روند توزیع و سوختگیری مشاهده نشده است.