یادواره شهدای شهرک قدس شهرستان دورود
یادواره ۳۰ شهید شهرک قدس شهرستان دورود با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده هایمعظم شهدا در دورود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده سپاه دورود در مراسم یادواره ۳۰ شهید محله شهرک قدس این شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۰ شهید این محله برگزاری یادوارههای شهدا در نقاط مختلف را توفیقی در راستای ترویج فرهنگ ایثار دانست و افزود: امروز رسالت ما ترویج روحیه فرهنگ ایثار و شهادت است و باید این روحیه را برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامیترویج و گسترش دهیم و در مسیر ولایت حرکت کنیم.
سرهنگ محمود یوسفوند بر ضرورت فراهم کردن زمینه برای حضور اقشار مختلف مردم در یادواره شهدا تأکید کرد و گفت: هر چه یادواه شهدا فراگیرتر و جامعتر برگزار شود اثربخشی آن هم بیشتر میشود.
در ادامه این مراسم با اهدای هدایایی از خانواده این ۳۰ شهید تجلیل شد.