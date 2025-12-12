فرمانده انتظامی مشهد و یک مامورپلیس، حین انجام وظیفه با ضربه چاقو، زخمی و روانه بیمارستان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی ، به نقل از خبرگزاری میزان ، سرهنگ محمد چراغ، فرمانده انتظامی مشهد و یک مامور عصر امروز هنگام انجام وظیفه در مراسم ختم مرحوم خسروعلیکردی از وکلای مشهد با ضربات چاقو مجروح شدند.

بنا به گزارش خبرگزاری میزان(وابسته به قوه قضائیه)، برخی افراد با سابقه‌های محکومیت امنیتی در بروز رفتار‌های غیرقانونی دخیل بودند.

در چند روز گذشته و در پی فوت مرحوم خسروعلیکردی ، دستگاه‌های متولی نهایت همکاری را با خانواده مرحوم برای انجام فرآیند‌های تشییع، تدفین و برگزاری مراسم داشتند اما در حاشیه این مراسم برخی اقدامات حاشیه‌ساز که توسط معاندین سازماندهی شده بود به وقوع پیوست.

رویکرد دستگاه‌های متولی، همراهی با خانواده متوفی و تسهیل‌گری در برگزاری مراسم بود اما متأسفانه با وجود این همراهی‌ها و تسهیل‌گری‌های متعدد، برادر مرحوم در خصوص مدیریت حواشی مراسم، همراهی لازم را نداشت و با وجود اطلاع و اطمینان از نبود هیچ شائبه‌ای در خصوص فوت مرحوم و پذیرفتن این موضوع در جلسه برگزار شده در اداره آگاهی مشهد و نزد بازپرس، در خصوص فضاسازی دروغ معاندین اقدام تبیینی و روشنگرانه‌ای صورت نداد و زمینه تشدید اقدامات معاندان را فراهم آورد.

این گزارش حاکی است در جریان بی‌نظمی و رفتار خارج از قاعده و قانون گروهی در حاشیه مراسم ختم در مشهد فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران با ضربه چاقو زخمی شدند.

نیروی انتظامی با حضور و دعوت حاضرین به آرامش تلاش داشت که حواشی ایجاد شده را مدیریت کند اما فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران، با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند که این اقدام منجر به بازداشت تعدادی از شرکت کننده‌ها و مسببین شد.

پس از بروز رفتار غیرقانونی که عده‌ای از افراد با سابقه‌های محکومیت امنیتی نیز در آن دخیل بودند تعدادی دستگیر شدند.

مسیر قانونی لازم در مورد افرادی که مرتکب اقدامات مجرمانه شدند توسط مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضایی دنبال خواهد شد.