نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در برنامه میزگرد شبکه خبر، با تأکید بر جایگاه والای اهل بیت (ع) در میان مسلمانان گفت: محبت و دوستی اهل بیت پیامبر اکرم (ص) یک اصل مشترک میان شیعه و اهل سنت است و ریشه در صریح آیات قرآن و احادیث معتبر نبوی دارد.

آخوند غراوی نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اهل سنت نیز همانند شیعیان، احترام ویژه‌ای برای اهل بیت رسول‌الله (ص) قائل هستند؛ به‌گونه‌ای که در نماز‌های خود بر پیامبر و اهل بیت ایشان صلوات می‌فرستند، فرزندان خود را به نام‌های مبارک اهل بیت نام‌گذاری می‌کنند و در مناطق مختلف، به‌ویژه در استان گلستان، به سادات و منسوبان اهل بیت (ع) احترام خاصی دارند.

آخوند غراوی با اشاره به حدیث ثقلین گفت: پیامبر اکرم (ص) در حدیث صحیح و مورد قبول اهل سنت می‌فرمایند: قرآن و اهل بیت دو امانت گران‌بهای پیامبر برای هدایت امت هستند و این حدیث نشان‌دهنده جایگاه محوری اهل بیت (ع) در وحدت و هدایت امت اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تجربه صدر اسلام و انقلاب اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: پیروزی مسلمانان در صدر اسلام و موفقیت انقلاب اسلامی، نتیجه وحدت، بصیرت دینی و اطاعت کامل از رهبری الهی بوده است. همان‌گونه که در زمان پیامبر اسلام (ص) و در دوران رهبری حضرت امام خمینی (ره) و پس از ایشان مقام معظم رهبری، وحدت کلمه و تبعیت از رهبری صالح، عامل اصلی غلبه بر دشمنان بوده است.

آخوند غراوی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت افزود: امروز نیز وحدت، صبر، استقامت و تبعیت عملی از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، شرط اساسی عبور از مشکلات و توطئه‌های دشمنان است و این تبعیت نباید صرفاً شعاری باشد، بلکه همه نخبگان، علما، مسئولان و هدایتگران جامعه باید در عمل پایبند به آن باشند.

وی با هشدار نسبت به تغییر راهبرد دشمنان گفت: دشمن به این نتیجه رسیده که با جنگ سخت نمی‌تواند انقلاب اسلامی را تضعیف کند و به همین دلیل به جنگ نرم روی آورده است؛ از این رو جهاد تبیین، روشنگری و آگاهی‌بخشی، به‌ویژه برای نسل جوان، یک ضرورت انکارناپذیر است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشاره به ارادت مردم منطقه، به‌ویژه ترکمن‌ها، به امام رضا (ع) اظهار کرد: عشق و محبت به امام هشتم (ع) در زندگی مردم گلستان ریشه‌دار است و این محبت نسل به نسل منتقل شده و نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگی و اعتقادی مردم این خطه با اهل بیت رسول‌الله (ص) است.