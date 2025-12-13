به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام گل‌نما، رئیس دادگاه عمومی بخش نیمبلوک گفت: همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، خانواده مقتول در یک پرونده قتل با گذشت از حق شرعی و قانونی خود، زمینه رهایی یک جوان از قصاص را فراهم کردند.

وی افزود: با تلاش و پیگیری مجموعه قضایی و اداری دادگاه بخش نیمبلوک، جلسه‌ای برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین برگزار شد که در نهایت با گذشت اولیای دم، محکوم پرونده از قصاص رهایی یافت.

رئیس دادگاه عمومی بخش نیمبلوک گفت: این اقدام ارزشمند که در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) صورت گرفت، جلوه‌ای از رأفت اسلامی، ایثار و گذشت به شمار می‌رود و خانواده مقتول با چشم‌پوشی از حق قصاص، بار دیگر نشان دادند که فرهنگ عفو و بخشش در جامعه اسلامی جایگاهی رفیع دارد.