به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: برابر اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجام شده ماموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی و کشف دو باند سازمان یافته قاچاق آرد یارانه‌ای شدند.

او افزود: در همین زمینه تعداد ۱۴ دستگاه خودروی حامل توقیف و در مجموعا مقدار ۷۲۰ تن (۱۸۰۰۰ کیسه) آرد قاچاق به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال کشف شد.

سردار نجفی تأکید کرد: در همین زمینه پرونده قضائی تشکیل و به دادسرا و تعزیرات حکومتی ارسال و آرد‌های مکشوفه نیز به اداره غله استان تحویل شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: ۲۲ متهم که با ارائه اسناد و بارنامه‌های جعلی اقدام به ارتکاب جرم مذکور کرده و سعی در گمراهی ماموران داشته‌اند، شناسایی و دستگیر شدند.