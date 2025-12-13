پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان همدان از شناسایی و کشف ۷۲۰ تن آرد قاچاق در همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: برابر اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجام شده ماموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی و کشف دو باند سازمان یافته قاچاق آرد یارانهای شدند.
او افزود: در همین زمینه تعداد ۱۴ دستگاه خودروی حامل توقیف و در مجموعا مقدار ۷۲۰ تن (۱۸۰۰۰ کیسه) آرد قاچاق به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال کشف شد.
سردار نجفی تأکید کرد: در همین زمینه پرونده قضائی تشکیل و به دادسرا و تعزیرات حکومتی ارسال و آردهای مکشوفه نیز به اداره غله استان تحویل شدند.
فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: ۲۲ متهم که با ارائه اسناد و بارنامههای جعلی اقدام به ارتکاب جرم مذکور کرده و سعی در گمراهی ماموران داشتهاند، شناسایی و دستگیر شدند.