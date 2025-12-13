نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف از ارائه مجدد خدمات تخصصی در بیمارستان شهید رحیمی بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، با پیگیری هاشمی نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف ارائه خدمات در بیمارستان شهید رحیمی بیرجند از سر گرفته می‌شود.

هاشمی گفت: سازمان تامین اجتماعی کشور با فعال شدن خدمات تخصصی در حوزه‌های جراحی‌های چشم، گوش و حلق و بینی و ارولوژی در قالب مرکز جراحی‌های محدود در ساختمان بیمارستان شهید رحیمی بیرجند موافقت کرد.

پیش از این قرار بود بیمارستان شهید رحیمی بیرجند تغییر کاربری داده و به صورت پلی کلینیک مورد استفاده قرار گیرد و ظرفیت آن به بیمارستان میلاد انتقال پیدا کند، اما ارائه خدمات تخصصی در این مرکز درمانی دوباره از سر گرفته خواهد شد.