از سرگیری ارائه خدمات تخصصی در بیمارستان شهید رحیمی بیرجند
نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف از ارائه مجدد خدمات تخصصی در بیمارستان شهید رحیمی بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، با پیگیری هاشمی نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف ارائه خدمات در بیمارستان شهید رحیمی بیرجند از سر گرفته میشود.
هاشمی گفت: سازمان تامین اجتماعی کشور با فعال شدن خدمات تخصصی در حوزههای جراحیهای چشم، گوش و حلق و بینی و ارولوژی در قالب مرکز جراحیهای محدود در ساختمان بیمارستان شهید رحیمی بیرجند موافقت کرد.
پیش از این قرار بود بیمارستان شهید رحیمی بیرجند تغییر کاربری داده و به صورت پلی کلینیک مورد استفاده قرار گیرد و ظرفیت آن به بیمارستان میلاد انتقال پیدا کند، اما ارائه خدمات تخصصی در این مرکز درمانی دوباره از سر گرفته خواهد شد.