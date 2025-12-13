پخش زنده
مادران تنها، فرزندان رها شده، بیماریهای مختلف، از بین رفتن احساس زنانه و فروپاشی بنیان خانواده، عواقب یک آدرس غلط آمریکایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در برخی جوامع مدرن، مسئله حقوق زنان بهطور همزمان در دو مسیر متناقض پیش رفته است: از یکسو تلاشهایی برای برابری حقوقی، حضور اجتماعی و استقلال فردی زنان صورت گرفته و از سوی دیگر، نگاه کالایی به زن، تضعیف نهاد خانواده و عادیسازی رفتارهایی که با کرامت انسانی ناسازگارند گسترش یافته است.
در چنین فضایی، آزادی اغلب بهجای مسئولیت اخلاقی معنا میشود و رسانهها و صنعت سرگرمی با ترویج الگوهای افراطی، مرز میان حق انتخاب آگاهانه و بهرهکشی پنهان را کمرنگ میکنند. نتیجه آن است که در کنار برخی دستاوردهای حقوقی، چالشهای عمیق اخلاقی و هویتی پدید میآید که خود زنان بیش از دیگران پیامدهای آن را تجربه میکنند.