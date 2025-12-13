در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمانشاه، ۹ شرکت تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه در میان ۱۷ فناور منتخب استان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمانشاه در هفته پژوهش و فناوری روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه در دانشگاه رازی برگزار شد و طی آن ۷۶ پژوهشگر و فناور برتر معرفی و تقدیر شدند.

در بخش انتخاب فناوران برتر، ۱۷ فناور به عنوان فناوران برتر استان معرفی شدند که از آن میان ۹ شرکت از واحد‌های فناور تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه منتخب شدند.

در حال حاضر ۳۴۲ واحد فناور و دانش بنیان تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه می‌باشند و محصول و خدماتی فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشاورزی، تجهیزات پیشرفته، صنایع شیمیایی و. ارائه می‌نمایند.

این آیین، در قالب برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری، با هدف تکریم پژوهشگران، ترویج فرهنگ تحقیق و توسعه و حمایت از شرکت‌های نوآور برگزار گردید.