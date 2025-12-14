به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-میدان شقایق کوچه شقایق اول از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

-محدوده خیابان‌های شقایق از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰

شاهرود:

-بلوار هلال احمر حدفاصل میدان بسیج الی خیابان شهید مفتح ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۰۰

-خیابان چمران کوچه پنجم ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰

مهدیشهر:

-طالب آباد مجتمع گلشهر، رابند، ابتدای بلوار شهید سلیمانی و میدان ورزش از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

گرمسار:

-بلوارشهید صدوقی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

آرادان:

-روستای سراب رود و ده سراب از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

-روستای فروان ازساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰