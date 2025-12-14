پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-میدان شقایق کوچه شقایق اول از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰
-محدوده خیابانهای شقایق از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰
شاهرود:
-بلوار هلال احمر حدفاصل میدان بسیج الی خیابان شهید مفتح ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۰۰
-خیابان چمران کوچه پنجم ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰
مهدیشهر:
-طالب آباد مجتمع گلشهر، رابند، ابتدای بلوار شهید سلیمانی و میدان ورزش از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
گرمسار:
-بلوارشهید صدوقی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
آرادان:
-روستای سراب رود و ده سراب از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
-روستای فروان ازساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰