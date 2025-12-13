محیط بانان شهرستان نهبندان در دو عملیات جداگانه موفق به شناسایی و دستگیری ۵ نفر متخلف شکار وصید در این شهرستان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان گفت: در عملیات اول، محیط بانان با همکاری فرماندهی انتظامی بخش سرداران موفق شدند از دو نفر متخلف شکار و صید لاشه سه قطعه کبک و یک قطعه تیهو به همراه یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک‌لول را کشف و ضبط کنند.

امیر کوهستانی افزود: در عمیات دوم، محیط بانان از سه نفر متخلف شکار و صید در منطقه شکار ممنوع استند، دو قبضه سلاح شامل ساچمه‌زنی و بادی و تعداد ۱۹ عدد فشنگ و لاشه را کشف و ضبط کردند.

وی گفت: پس از تشکیل پرونده، متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی منطقه گفت: برخورد با شکارچیان غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه نادیده گرفته نخواهد شد.

کوهستانی با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی و تلاش محیط‌بانان شهرستان افزود: مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در صیانت از حیات‌وحش و محیط زیست دارد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، موضوع را به اداره محیط‌زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.