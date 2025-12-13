پخش زنده
خبرهایی از جشنواره گل بانوان گلبرگ تاکستان در لیگ برتر تا پیروزی امیدهای شمس آذر در لیگ برتر را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم فوتسال گلبرگ در هفته ششم لیگ برتر مقابل ایران زمین ملارد با نتیجه ۶-۱ به برتری رسید.
نماینده استان با این برد سیزده امتیازی شد و با دو پله صعود در جدول رده بندی در جایگاه دوم ایستاد.
تیم گلبرگ در هفته هفتم لیگ برتر بیست و ششم آذر از مس رفسنجان پذیرایی میکند.
شکست والیبالیستهای مقدم مقابل نماینده آمل
تیم والیبال مقدم قزوین در هفته هشتم لیگ یک مقابل چمستان آمل با نتیجه ۳-صفر بازی را واگذار کرد.
نماینده استان با ۱۲ امتیاز در رده پنجم گروه دو لیگ یک والیبال قرار دارد.
قهرمانی عسگری در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته
بهمن عسگری در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم این پیکارها با شکست رقبا بر سکوی نخست ایستاد.
مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته به میزبانی تهران برگزار شد.
پیروزی امیدهای شمس آذر در لیگ برتر
تیم فوتبال شمس آذر در هفته دهم لیگ برتر امیدهای کشور مقابل نساجی قائمشهر با یک گل به برتری رسید.
در این بازی شمس آذر با گل مهدی منصوری نساجی را با شکست بدرقه کرد.
نماینده استان با کسب ۱۷ امتیاز در رده دوم گروه دو لیگ برتر امیدهای کشور قرار دارد.