پخش زنده
امروز: -
رقابت ۱۴۴ کشتی گیر خراسان رضوی در مسابقات استانی کشتی فرنگی جوانان با قهرمانی فیروزه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت کشتی فیروزه گفت: مسابقات استانی کشتی فرنگی جوانان در سالن پوریای ولی شهر فیروزه برگزار شد.
امیر عباس حامدی نژاد افزود: در این مسابقات ۱۴۴ کشتی گیر از ۸ منطقه استان خراسان رضوی در ۱۰ وزن با یکدیگر رقابت کردند.
حامدی نژاد ادامه داد: در پایان این رقابت ها تیم فیروزه قهرمان شد، نیشابور به نایب قهرمانی رسید و فریمان و سرخس به طور مشترک در سکوی سوم ایستادند.
وی خاطرنشان کرد: نفرات برتر این رقابت ها به عضویت تیم خراسان رضوی در می آیند و بهمن ماه به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.
حامدی نژاد همچنین گفت: سرمربی خراسانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از نزدیک این رقابت ها را دنبال کرد.