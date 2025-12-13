به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت کشتی فیروزه گفت: مسابقات استانی کشتی فرنگی جوانان در سالن پوریای ولی شهر فیروزه برگزار شد.

امیر عباس حامدی نژاد افزود: در این مسابقات ۱۴۴ کشتی گیر از ۸ منطقه استان خراسان رضوی در ۱۰ وزن با یکدیگر رقابت کردند.

حامدی نژاد ادامه داد: در پایان این رقابت‌ ها تیم فیروزه قهرمان شد، نیشابور به نایب قهرمانی رسید و فریمان و سرخس به طور مشترک در سکوی سوم ایستادند.

وی خاطرنشان کرد: نفرات برتر این رقابت‌ ها به عضویت تیم خراسان رضوی در می‌ آیند و بهمن ماه به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

حامدی نژاد همچنین گفت: سرمربی خراسانی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از نزدیک این رقابت‌ ها را دنبال کرد.