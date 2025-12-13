فراخوان شرکت در مسابقه «طراحی پوستر من و اسطوره‌های اصفهان» با تاکید بر بهره گیری از خلاقیت و هوش مصنوعی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ دستیار ویژه شهردار در امور هوشمندسازی و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ استفاده از هوش مصنوعی در میان شهروندان گفت: باشگاه اصفهان هوشمند در ماه‌های گذشته رویکرد آموزش‌محور را با اجرای وبینار‌های من و هوش مصنوعی و همایش حضوری من و هوش مصنوعی دنبال کرده است و برای تقویت مهارت‌های عملی فراگیران، مسابقه طراحی پوستر با استفاده از ابزار‌های نوین برنامه‌ریزی شده است.

سعید فردانی، هدف از برگزاری این رقابت را بازآفرینی خلاقانه اسطوره‌های اصفهان در قاب تصویر با کمک ابزار‌های هوش مصنوعی بیان کرد و افزود: این مسابقه فرصتی است تا علاقه‌مندان به هنر وفناوری، توانایی‌های خود را در بهره‌گیری از هوش مصنوعی نشان دهند و برداشت تازه‌ای از میراث فرهنگی شهر ارائه کنند.

وی ادامه داد: این مسابقه با هدف ترویج و بهره‌گیری خلاقانه از ابزار‌های هوش مصنوعی و بازآفرینی اسطوره‌های اصفهان در قالب پوستر برگزار می‌شود و شرکت کنندگان تا بیست‌وهفتم آذر فرصت دارند، از طریق فرم برخط در نرم افزار اصفهان من به نشانی http://app.isfahan.ir آثار خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند.