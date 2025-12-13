کشاورزان خراسان‌شمالی بارندگی پنجشنبه را برای محصولات امسال به‌ویژه مزارع جو و گندم، بسیار ثمربخش و مفید می‌دانند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، کشاورزان استان تاکنون ۵۳ هزار هکتار گندم کشت کرده‌اند.

تغییر اقلیم و خشکسالی، کاشت این محصول استراتژیک را با دشواری همراه کرده است.

کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اهمیت بارش اخیر، توصیه نموده‌اند، از بذر‌های اصلاح‌شده بهره گیرند و کود اوره را همزمان با کاشت به کار ببرند تا فردای سبز مزارع تضمین شود.

خراسان شمالی با ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی و حدود ۸۰ هزار بهره‌بردار، نقش مهمی در تولید غلات، دانه‌های روغنی، حبوبات و گیاهان علوفه‌ای دارد