فرصت طلایی برای کشت پاییزه کشاورزان خراسان شمالی
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام کردند: با نخستین بارش پاییزی در استان کشاورزان برای کشت هرچه زودتر اقدام کنند.
کشاورزان خراسانشمالی بارندگی پنجشنبه را برای محصولات امسال بهویژه مزارع جو و گندم، بسیار ثمربخش و مفید میدانند.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، کشاورزان استان تاکنون ۵۳ هزار هکتار گندم کشت کردهاند.
تغییر اقلیم و خشکسالی، کاشت این محصول استراتژیک را با دشواری همراه کرده است.
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اهمیت بارش اخیر، توصیه نمودهاند، از بذرهای اصلاحشده بهره گیرند و کود اوره را همزمان با کاشت به کار ببرند تا فردای سبز مزارع تضمین شود.
خراسان شمالی با ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی و حدود ۸۰ هزار بهرهبردار، نقش مهمی در تولید غلات، دانههای روغنی، حبوبات و گیاهان علوفهای دارد