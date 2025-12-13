پخش زنده
تالارهای بورس کالای ایران امروز شنبه ۲۲ آذر میزبان عرضه ۶۸۹ هزار و ۱۲ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تالار صادراتی بورس کالا با عرضه ۵۶۷ هزار و ۶۷۵ تن محصول بیشترین حجم عرضههای امروز را به خود اختصاص داده است.
در این تالار قرار است ۲۵۵ هزار و ۴۸۰ تن سیمان، ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۷۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۶۹ هزار و ۷۴۵ تن قیر، ۱۳ هزار و ۷۰۰ تن فولاد و ۲۵۰ تن مواد شیمیایی عرضه شود.
در تالار صنعتی هم ۹۲ هزار و ۱۵ تن محصول، شامل ۹۱ هزار و ۸۱۵ تن فولاد و ۲۰۰ تن مس روی میز فروش میرود.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز میزبان عرضه ۲۵ هزار و ۳۸۱ تن مواد پلیمری، شیمیایی و قیر است.
در مبادلات امروز یک هزار و ۶۴۸ تن محصول، شامل یک هزار و ۱۰۰ تن مواد پلیمری و ۵۴۸ تن مواد شیمیایی در تالار حراج باز بورس کالا عرضه میشود.
۲ هزار و ۲۹۳ تن مواد پلیمری و شیمیایی هم در تالار فرعی روی میز فروش میرود.