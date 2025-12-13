به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تالار صادراتی بورس کالا با عرضه ۵۶۷ هزار و ۶۷۵ تن محصول بیش‌ترین حجم عرضه‌های امروز را به خود اختصاص داده است.

در این تالار قرار است ۲۵۵ هزار و ۴۸۰ تن سیمان، ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۷۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۶۹ هزار و ۷۴۵ تن قیر، ۱۳ هزار و ۷۰۰ تن فولاد و ۲۵۰ تن مواد شیمیایی عرضه شود.

در تالار صنعتی هم ۹۲ هزار و ۱۵ تن محصول، شامل ۹۱ هزار و ۸۱۵ تن فولاد و ۲۰۰ تن مس روی میز فروش می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز میزبان عرضه ۲۵ هزار و ۳۸۱ تن مواد پلیمری، شیمیایی و قیر است.

در مبادلات امروز یک هزار و ۶۴۸ تن محصول، شامل یک هزار و ۱۰۰ تن مواد پلیمری و ۵۴۸ تن مواد شیمیایی در تالار حراج باز بورس کالا عرضه می‌شود.

۲ هزار و ۲۹۳ تن مواد پلیمری و شیمیایی هم در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.