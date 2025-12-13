پخش زنده
هزار و ۲۰۰ دختر شیرازی جشن تکلیف خود را در دانشگاه صنعتی شیراز جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی مجموعه رهپویان وصال اعلام کرد: این مجموعه فرهنگی برای سومین سال پیاپی جشن باشکوه تکلیف را با حضور ۱۲۰۰ نفر دانشآموز از محلات مختلف شیراز در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار کرد.
این مراسم معنوی ـ تربیتی با زیارت قبور شهید گمنام و ثبت عکس یادگاری گروهی آغاز شد و در ادامه با اجرای برنامههای متنوعی همچون بازیهای گروهی، سرودخوانی، جشن تکلیف و اقامه نماز جماعت و صرف ناهار ادامه یافت.
اهدا بسته عبادی ویژه جشن تکلیف، اجرای تئاتر، سرود و مسابقه از برنامههای جانبی این مراسم بود.