به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هزار و ۲۰۰ دختر شیرازی جشن تکلیف خود را در دانشگاه صنعتی شیراز جشن گرفتند.

