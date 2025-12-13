توقف یک محموله زغال قاچاق در حاشیه منطقه حفاظتشده دنا
مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از توقف محموله زغال قاچاق و دستگیری متخلف در حاشیه منطقه حفاظتشده دنا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی افزود: در گشت مشترک شبانه با نیروی انتظامی فرد متخلفی از اهالی یکی از روستاهای استان که قصد خروج غیرقانونی محمولهای زغال از منطقه را داشت دستگیر شد.
مدیرکل محیط زیست استان گفت: متخلف با تشکیل پرونده و آلات و ادوات مکشوفه، برای سیر مراحل قانونی و اعمال مجازات متناسب، به مراجع قضایی معرفی شد.
دیانتی نسب تاکید کرد: ماموران یگان حفاظت از محیط زیست در چارچوب گشتهای شبانهروزی، با هوشیاری و در تعامل نزدیک با نیروهای پلیس، با هرگونه تخلفات زیست محیطی برخورد جدی و قانونی انجام می دهند.
گفتنی است که منطقه حفاظتشده دنا به عنوان یک ذخیرهگاه ارزشمند زیستکره، از حساسیت و اولویت نظارتی بالایی برخوردار است. دنا یکی از مهمترین و غنیترین ذخیرهگاههای زیستی کشور محسوب میشود.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان پیش از این نیز در گزارشی اعلام کرده بود که منطقه دنا با ۴۰ روستا، بیشترین جوامع محلی مجاور را در میان مناطق حفاظتشده استان دارد، که این موضوع لزوم نظارت و گشتزنی مستمر را پررنگ میکند.