رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان، با تأکید بر نقش محوری تجهیزات آزمایشگاهی در خودکفایی ملی، اعلام کرد که این تجهیزات به عنوان یک دارایی راهبردی و ابزاری حیاتی برای حفظ و ارتقاء امنیت کشور تلقی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و رئیس نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی ایران ساخت، در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت اظهار داشت: بازار تجهیزات آزمایشگاهی در آمریکای شمالی، اروپا و چین بسیار بزرگ است.

عبدالحسن بهرامی، افزود: محصولات آزمایشگاهی و تست آبزار حیاتی هم برای دانشگاه و هم برای صنعت محسوب می‌شود.

وی گفت: فناوری‌های پیشرو بامحصولاتی مثل نانو توسعه پیدا می‌کند و هر میزان که ما در توسعه تجهیزات آزمایشگاهی سرمایه گذاری کنیم این محصولات توسعه پیدا می‌کنند.

وی افزود: تجهیزات آزمایشگاهی دارایی امنیت ملی تلقی شده و این محصولات نقشی راهبردی دارند.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و رئیس نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی ایران ساخت، افزود: هدف اولیه نمایشگاه توسعه بازار محصولات دانش بنیان تا حدودی محقق شده و ریسک ساخت و فروش محصولات با فناوری بالا امروزه در کشور بالا است.

وی گفت: نتیجه این حمایت‌ها، افزایش چشمگیر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۱۰۰ شرکت به بیش از هزار شرکت بوده است.

آقای عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت، اولویت اصلی دوره جدید را دو محور اساسی اعلام کرد و افزود: ارتقاء کیفی تجهیزات ساخت داخل و گسترش صادرات آن‌ها به بازارهای بین‌المللی است.