در روز‌های پایانی هفته به دنبال بارش‌ها به ۲۱۹ حادثه دیده در محور‌های استان اصفهان امدادرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در پی بارش‌های پاییزی در جاده‌های استان به ۱۷۳ نفر گرفتار برف وباران در جاده‌ها، ۴۶ حادثه ترافیکی و ۱۹ خودرو گرفتار در برف استان اصفهان، امدادرسانی شد.

محسن مومنی افزود: در این حوادث به ۲۱۹ نفر امدادرسانی شد که از این تعداد ۶۸ نفر مصدوم حوادث رانندگی وترافیکی و ۱۱ نفر فوتی بودند و ۴۴ نفر هم گرفتار ناشی از بارندگی درجاده‌ها، به مناطق امن منتقل شدند.