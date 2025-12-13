پخش زنده
مصلحین و حکمین قرآنی بهعنوان سرمایههای اجتماعی نقش مهمی در پیشگیری از نزاعها و ایجاد آرامش پایدار در جامعه ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس حوزه قضائی جازموریان با اشاره به برگزاری نشست شورای تأمین این شهرستان با مصلحین و حکمین قرآنی، گفت: این جلسه با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و تقویت سازوکارهای صلح و سازش و با تأکید بر نقش مؤثر مصلحین و حکمین قرآنی برگزار شد.
محمد رسول مکراننژاد در حاشیه این نشست که با حضور اعضای شورای تأمین و به میزبانی دادگاه جازموریان برگزار شد، افزود: مصلحین و حکمین قرآنی بهعنوان سرمایههای اجتماعی نقش مهمی در اصلاح ذاتالبین، پیشگیری از نزاعها و ایجاد آرامش پایدار در جامعه ایفا میکنند.
وی با قدردانی از تلاشهای مصلحین و حکمین قرآنی، تصریح کرد: همکاری نزدیک و مستمر دستگاه قضایی با گروههای مردمی فعال در عرصه صلح و سازش، زمینهساز حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا خواهد بود.
مکراننژاد ادامه داد: در این جلسه، اعضای شورای تأمین و نمایندگان مصلحین به تشریح فعالیتها، بیان مشکلات موجود و ارائه پیشنهادهایی برای تقویت همکاریها پرداختند و بر لزوم برنامهریزی هماهنگ در راستای ترویج فرهنگ صلح، سازش و همدلی در سطح شهرستان تأکید شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان جازموریان با تمام ظرفیت از اقدامات صلحمحور و مشارکتهای مردمی در مسیر تأمین امنیت پایدار حمایت خواهد کرد.