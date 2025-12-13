پخش زنده
وزارت کشور افغانستان از کشف انبار بزرگ مهمات در استان لغمان خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، وزارت کشور افغانستان امروز در پیامهایی اعلام کرد: نیروهای پلیس افغان با اجرای عملیاتی در شهرستان «علیشنگ» استان لغمان یک انبار مهمات سبک و سنگین را کشف کردند که از این انبار ۵۱ مرمی خمپاره، دو عدد مرمی توپ ۸۲ میلی متری، ۳۰۰ مرمی تیربار دوشیکا و پیکا، ۲۸ عدد سرگلوله خمپاره، تعدادی مین ضد نقر و چهار عدد سرگلوله توپ ۸۲ به دست آمده است.
وزارت کشور افغانستان افزود: تاکنون فرد یا گروهی در ارتباط با نگهداری این انبار مهمات بازداشت نشده است، اما تلاشهای پلیس برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد.