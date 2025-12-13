به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، وزارت کشور افغانستان امروز در پیام‌هایی اعلام کرد: نیرو‌های پلیس افغان با اجرای عملیاتی در شهرستان «علیشنگ» استان لغمان یک انبار مهمات سبک و سنگین را کشف کردند که از این انبار ۵۱ مرمی خمپاره، دو عدد مرمی توپ ۸۲ میلی متری، ۳۰۰ مرمی تیربار دوشیکا و پیکا، ۲۸ عدد سرگلوله خمپاره، تعدادی مین ضد نقر و چهار عدد سرگلوله توپ ۸۲ به دست آمده است.

وزارت کشور افغانستان افزود: تاکنون فرد یا گروهی در ارتباط با نگهداری این انبار مهمات بازداشت نشده است، اما تلاش‌های پلیس برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد.