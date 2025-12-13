رئیس پلیس راه خوزستان با هشدار نسبت به کاهش شدید میدان دید بر اثر مه غلیظ در همه معابر استان، از رانندگان خواست سفر‌های غیرضروری را به تعویق بیندازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی روز شنبه با اعلام اینکه مه غلیظ، میدان دید در جاده‌های این استان را به شدت کاهش داده، هشدار‌های ایمنی گسترده‌ای خطاب به رانندگان صادر کرد.

وی با اشاره به کاهش بیش از ۱۵ درجه‌ای دما پس از بارندگی‌های اخیر گفت: میدان دید به شدت در تمامی معابر برون‌شهر و درون‌شهر استان کاهش پیدا کرده است که زمینه حادثه را برای کاربران ترافیک فراهم می‌کند.

رئیس پلیس راه خوزستان با یادآوری حوادث دردناک و تصادفات زنجیره‌ای مرگ‌بار در مه‌های گذشته، از رانندگان خواست تا سفر‌های خود را مدیریت کرده و در صورت عدم ضرورت، تا زمانی که هوا بهتر نشده، تردد نکنند.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود رانندگان از سلامت خودروی خود اطمینان حاصل کنند، به ویژه سیستم روشنایی، ایمنی و بخاری خودرو باید سالم باشد.

سرهنگ رحیمی بیان داشت: همچنین نقص بخاری باعث بخار کردن شیشه‌ها و کاهش بیشتر میدان دید می‌شود که باید در این زمینه نیز نکات ایمنی رعایت شود.

وی تصریح کرد: در صورت مشاهده تصادف در جاده، رانندگان سریعا خودرو را به منتهی‌الیه سمت راست جاده هدایت و از خودرو خارج شوند تا موجب تصادف زنجیره‌ای نشوند.

وی با اشاره به وقوع یک‌حادثه فوتی موتورسیکلت در شب گذشته، تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا در این هوای مه‌آلود در جاده‌های برون‌شهر یک موتورسیکلت‌سوار ریسک نمی‌کند؛ انتظار می‌رود تحت هیچ شرایطی با موتورسیکلت تردد نکنند چرا که بستر حادثه برای موتورسیکلت‌سواران در محور‌های برون‌شهر استان با توجه به این مه بسیار زیاد است.

رییس پلیس راه خوزستان از استقرار ۷۰ درصدی نیرو‌های پلیس راه در بلوک‌بندی‌های تعریف‌شده و آماده‌باش ۱۰۰ درصدی یگان‌های امدادی نظیر اورژانس، هلال احمر و راهداری خبر داد و گفت: تیم‌های گشت از ساعت پنج بامداد تغییر تاکتیک داده‌اند و ناوگان حمل و نقل عمومی بین‌استانی را نیز تحت کنترل و چتر حمایتی ویژه قرار داده‌اند.

وی با یادآوری اقدام موثر سال‌های گذشته برای تاخیر در ساعت شروع کار ادارات در روز‌های مه‌آلود، از تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های استان خواست با تعویق ساعت کاری به کاهش تردد کمک کنند.

سرهنگ رحیمی همچنین از رسانه‌ها درخواست کرد در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای افزایش احتیاط رانندگان همکاری لازم را داشته باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با رعایت این هشدار‌ها و همکاری همگانی، همانند ۲ سال گذشته هیچ حادثه‌ای در جاده‌های استان مرتبط با مه رخ ندهد.

اداره کل هواشناسی خوزستان ا علام کرد: تا اواسط هفته جاری، وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در بیشتر مناطق استان به ویژه غربی، جنوبی، مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان مورد انتظار است.

بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، وقوع دما‌های صفر و زیر صفر و یخ زدگی سطح زمین از اوایل وقت امروز شنبه تا اواسط روز دوشنبه در مناطق شمالی، شمال شرقی، شرقی و ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.