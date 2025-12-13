عرضه بنزین با نرخ سوم از بامداد امروز در سراسر کشور آغاز شد. براساس این طرح سهمیه‌های ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان بدون تغییر باقی مانده و بنزین دریافتی از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها با قیمت ۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما؛ از ساعت صفر بامداد امروز، بیست‌ودوم آذر، طرح اصلاح قیمت بنزین رسماً اجرا شد. در این طرح سهمیه خودرو‌های شخصی و تاکسی‌ها بدون تغییر باقی مانده و تنها مصرف مازادبا نرخ جدید محاسبه می‌شود.

این یعنی سهمیه‌ها و قیمت بنزین همچنان مثل سابق است، اما اگر کسی بیشتر از سهمیه خود نیاز به سوخت داشته باشد می‌تواند از کارت سوخت جایگاه با نرخ پنج هزار تومان استفاده نماید.

جزئیات بیشتر در گزارش رضا شفیعی