\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0628\u0628\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062a\u0644\u0646\u06af\u0631 \u0631\u0627 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0646\u0628\u0647 \u062a\u0627 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f7:\u06f4\u06f5 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f.\n\n\n