در سومین جشنواره فرهنگی کشور‌های جهان در ترکیه، شهردار فردوس به عنوان تنها شهردار ایرانی، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این شهرستان را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سومین جشنواره فرهنگی کشور‌های جهان با حضور سفیران ۶۳ کشور جهان در آنکارا ترکیه برگزار شد و شهرستان فردوس به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری ایران معرفی شد.

همچنین در آیین افتتاحیه این جشنواره، کلیپ معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان فردوس پخش شد.

شهردار فردوس به دعوت یکی از بنیادهای فرهنگی بین المللی فعال در ترکیه شرکت کرده بود.

شهردار فردوس در این رویداد بین‌المللی به عنوان تنها شهردار ایرانی حاضر در جمع ۶۳ سفیر و نماینده کشور‌های جهان، ضمن سخنرانی، ظرفیت‌ها و جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان فردوس را معرفی کرد.

حسین اکبری با بیان اینکه فردوس یکی از زیباترین شهر‌های ایران و شهری برای گردشگری است، گفت: این شهرستان در خراسان جنوبی، مهد علم، ادب، تمدن و فرهنگ است و مردم این شهر امسال یکصدمین سال تأسیس شهرداری نوین خود را جشن گرفتند؛ شهری که جزو ۲۰ شهر اول کشور است که دارای شهرداری بوده است.

وی افزود: وجود قنات جهانی بلده، شهر‌های اسلامیه و باغستان، روستا‌های بکر گردشگری، آبگرم معدنی هلال، کویر پلوند، آثار تاریخی شامل قلعه‌ها، حمام‌ها، آب‌انبارها، مساجد، امامزادگان، مدارس علمیه تاریخی و شهر تاریخی تون، به همراه مردمی فرهنگ‌دوست، نخبه و اصیل با گویش فارسی دری، فردوس را به یکی از شهر‌های دیدنی و مهم گردشگری کشور تبدیل کرده است.

همچنین شهردار فردوس با حضور در سفارت ایران در ترکیه، با حبیب الله زاده سفیر ایران در ترکیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حبیب الله زاده با اشاره به حضور در جشنواره فرهنگی جهانی گفت: شهردار فردوس با تلاش خود، این شهر را به جمعی فرهیخته و فعال در حوزه گردشگری و فرهنگ معرفی کرد.

حبیب‌الله زاده با بیان اینکه شهر فردوس با قدمت تاریخی خود و به‌ویژه با توجه به ظرفیت‌هایی همچون آبگرم، کویر و جاذبه‌های متنوع گردشگری شایسته معرفی گسترده‌تر است گفت: فردوس در پهنه تاریخی خراسان قرار دارد که این مفهوم در ترکیه جایگاه ویژه‌ای دارد و شناخته شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تلاش مسئولان شهرستان، فرصت‌های خوبی برای توسعه گردشگری فردوس فراهم خواهد شد. در این دیدار، شهردار فردوس یک عدد انگشتر با نگین شجر فردوس را تقدیم سفیر ایران در ترکیه کرد.