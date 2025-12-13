پخش زنده
مصطفی زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال تاکید کرد: باشگاههای فوتبال حق تیمداری در سایر رشتههای ورزشی را ندارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی زارعی، رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای فوتبال ایران اظهار داشت: براساس ماده ۱۲ آییننامه صدور مجوز باشگاهی، باشگاههای فوتبال کشور موظفاند برای دریافت مجوز حرفهای، فعالیت خود را بهصورت کامل و انحصاری در حوزه فوتبال متمرکز کنند. مطابق این ماده، هرگونه تیمداری در سایر رشتههای ورزشی خارج از چارچوب فوتبال، با الزامات حرفهایسازی منافات دارد و میتواند منجر به رد یا تعلیق مجوز باشگاه شود.
وی در ادامه بیان داشت: ساختار مدیریتی، حقوقی و مالی باشگاه باید بهطور کامل با استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) همخوان باشد و از آنجا که فعالیت در رشتههای متعدد باعث تداخل در شفافیت مالی، پراکندگی منابع و عدم امکان نظارت تخصصی میشود، باشگاههای متقاضی مجوز حرفهای حق تیمداری یا اداره رشته ورزشی دیگر غیر از فوتبال را ندارند.
زارعی با تاکید بر این که افعال به کار برده شده در استانداردهای اروپا و آسیا متفاوت است، گفت: صورتهای مالی باشگاهها باید بهطور شفاف و دقیق منعکسکننده فعالیتهای صرفاً فوتبالی باشد. منابع درآمدی، هزینهها، قراردادها، بدهیها و سرمایهگذاریها تنها باید مرتبط با تیم فوتبال و زیرمجموعههای مستقیم آن (تیم پایه، تیم بانوان و ساختارهای آکادمیک مرتبط) باشند. ورود ارقام مربوط به سایر رشتهها در صورتهای مالی، تخطی از آییننامه محسوب شده و میتواند موجب رد پرونده باشگاه در فرآیند حرفهایسازی گردد.
به گفته مسئولان این کمیته، اجرای دقیق این ماده قانونی، با هدف ارتقای شفافیت اقتصادی، جلوگیری از انحراف منابع مالی و هماهنگی با الزامات بینالمللی صورت گرفته و تمامی باشگاهها موظفاند پیش از ارسال پرونده، ساختار حقوقی و مالی خود را با این استانداردها منطبق سازند.