قالیباف:
فرصت همکاری با اتیوپی در زمینه کشاورزی و انرژی فراهم است
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی، سفر وی به تهران را فرصتی برای تلاش پارلمانی به منظور همکاری دوجانبه در حوزه های کشاورزی، انرژی، مهندسی و دانش بنیان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، محمدباقر قالیباف در نشست خبری مشترک با تاگسه چافو، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی گفت: سفر ما در سال گذشته به این کشور همزمان شد با اینکه ایران و اتیوپی عضو بریکس شدند.
یکی از مهمترین این سفر گسترش روابط پارلمانی بین دو کشور است. این فرصتی هست برای برقراری ارتباط ورشد افتصادی و ارتباط در حوزه کشاورزی و انرژی و مهندسی ودانش بنیان بتوانیم همکاریهایی داشته باشیم.
خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد