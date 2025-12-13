قالیباف:

فرصت همکاری با اتیوپی در زمینه کشاورزی و انرژی فراهم است

رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترک با رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی، سفر وی به تهران را فرصتی برای تلاش پارلمانی به منظور همکاری دوجانبه در حوزه های کشاورزی، انرژی، مهندسی و‌ دانش بنیان عنوان کرد.