در نشستی مشکلات روستاهای بخش باغ بهادران بررسی و پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ نماینده مردم لنجان در این نشست مهمترین مسائل و مطالبات روستاهای بخش باغ بهادران از جمله آسفالت معابر و بازگشایی راههای روستایی، عقبافتادگی در اجرای طرحهای هادی اعلام کردو گفت: توسعه زیرساختها، بهویژه در حوزه راه و مسکن، نقش مهمی در ماندگاری جمعیت و جلوگیری از مهاجرت روستائیان دارد.
اکبرپولادی با اشاره به طرحهای روستایی از جمله نهضت ملی مسکن، افزود: تأمین زمین با اولویت ساخت مسکن ویلایی، پرداخت تسهیلات بانکی، توسعه مسکن روستایی و فراهمسازی زیرساختهای لازم با جدیت بیشتری دنبال شود تا زمینه مهاجرت معکوس از شهر به روستا فراهم شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان نیز با تشریح برنامههای این نهاد، بر پیگیری اجرای طرحهای هادی، بهسازی معابر روستایی و تسهیل در روند واگذاری زمین و پرداخت وام مسکن روستایی تأکید کرد.
حاضران در این نشست بر لزوم رفع قوانین دستوپاگیر، تسریع در امور اداری و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی به مطالبات روستائیان بخش باغ بهادران تأکید کردند و مقرر شد مصوبات این جلسه بهصورت مستمر پیگیری شود.