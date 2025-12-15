مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان از پیگیری جدی اصلاح اتوبوس‌های مسئله‌دار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ مهدی بقایی گفت: سهم ناوگان اتوبوسرانی از مصرف سوخت و آلایندگی حمل‌ونقل شهری کمتر از یک درصد است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی اصفهان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: برخورداری این کلان‌شهر از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال و میانگین روزانه شش ساعت تابش مؤثر خورشید، اصفهان را در زمره مناسبترین شهر‌ها برای توسعه انرژی خورشیدی قرار داده است.

بقایی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۰ تنها حدود دو درصد از برق مصرفی بخش‌های وابسته به شهرداری از انرژی خورشیدی تأمین می‌شد، اما در سه سال گذشته و با اجرای برنامه‌های هدفمند، این سهم به حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است، که نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی مدیریت شهری در حوزه تأمین انرژی پایدار است.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده شهرداری دراین حوزه گفت:امضای قرارداد پنج مگاواتی جدید، حدود ۵۰ درصد برق مورد نیاز شهرداری از انرژی خورشیدی را تأمین می‌کند و با تداوم روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده و یا ۱۴۰۶، همه برق مصرفی شهرداری از منابع خورشیدی تأمین شود.

بقایی با بیان اینکه تولید برق خورشیدی در تعامل با شرکت توزیع برق شهرستان اجرا می‌شود، ادامه داد: بنا بر مطالعات انجام‌شده از حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شهر اصفهان، حدود ۱۵۰ هزار واحد ظرفیت تبدیل شدن به نیروگاه خورشیدی را دارند.

بقایی ابراز امیدواری کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم، روند استفاده از پنل‌های خورشیدی در میان شهروندان تسهیل شود، تا بهره‌مندی از انرژی پاک به یک انتخاب عمومی و در دسترس تبدیل شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان تأکید کرد:توسعه انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش مصرف برق از منابع تجدیدناپذیر، موجب نهادینه شدن فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک، افزایش خودکفایی انرژی شهرداری و کاهش هزینه‌های بلندمدت می‌شود.