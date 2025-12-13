به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، تیم جودوی استان کردستان در بخش آقایان با مربیگری و سرپرستی کریمی و در بخش بانوان با مربیگری و سرپرستی زهره همتیان در این دوره از مسابقات حضور پیدا کردند.

تیم کردستان در این رقابت‌ها که با حضور بیش از ۵۰ ورزشکار از هفت استان در دو بخش مبارزه و کاتا و دو کلاس ایستاده و نشسته برگزار شد عناوین و مدال‌های رنگارنگی را برای استان به ارمغان آورد.

اسامی مدال آوران کردستانی در این مسابقات به شرح زیر است:

کمال یوسفی مدال طلا

هستی لطفی مدال طلا

لاوین زارعی مدال نقره

فواد افسرده مدال نقره

ایوب وثوقی مدال نقره

منصور رضایی مدال نقره

شاهو عمرانی مدال نقره

کیان سعیدی مدال برنز

و مدال برنز کاتای گروهی با اجرای کریمی و ایوب وثوقی