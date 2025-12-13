شیرآباد گلستان از مجموعه ۷ آبشار طبیعی در دل جنگل هیرکانی تشکیل شده که آبشار اول، بلندترین آبشاره و به خاطر شباهت به نقشه ایران، به آبشار ایران معروف است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رویداد ایران جان این هفته به استان گلستان اختصاص دارد.

استان گلستان هم مانند استان اردبیل آبشار‌های چشم نواز و زیبایی را در خود جای داده است.

شیرآباد گلستان از مجموعه ۷ آبشار طبیعی در دل جنگل هیرکانی تشکیل شده که آبشار اول، بلندترین آبشاره و به خاطر شباهت به نقشه ایران، به آبشار ایران معروف است.