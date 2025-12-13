پخش زنده
سازمان زمینشناسی با اجرای ۶۴۰ طرح اکتشافی در ۱۱ استان، از تحول ساختاری بخش اکتشاف خبر داد؛ تحولی که با احیای ژئوفیزیک هوایی، تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه سامانههای داده ملی همراه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاون اکتشاف این سازمان، با اشاره به عملکرد سه سال گذشته سازمان متبوعش گفت: بیش از ۶۴۰ پروژه زمینشناسی و اکتشافی در ۱۱ استان کشور در دست اجراست. این طرحها از سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ آغاز شدهاند و اکنون در اولویت تکمیل قرار گرفتهاند. هدفگذاری ما این است که ۷۰ درصد این طرحها تا پایان ۱۴۰۵ و کل آنها تا پایان برنامه هفتم نهایی شود.
ابراهیم مولابیگی، با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت تولید دادههای پایه افزود: ادامه طرح تحول اکتشاف بدون تکمیل این طرها امکانپذیر نیست. خروجی این طرح، نقشهها و اطلاعاتی است که مستقیم در اختیار سرمایهگذاران معدنی و استانها قرار خواهد گرفت و ما تلاش کردهایم اولویت را بر مناطقی بگذاریم که بیشترین احتمال کشف ذخایر جدید را دارند.
معاون اکتشاف در ادامه از بازگشت عملیات ژئوفیزیک هوایی خبر داد و گفت: به دلیل زمینگیر شدن دو فروند بالگرد سازمان، عملیات ژئوفیزیک هوایی یک سال متوقف بود. اما از سال ۱۴۰۴ عملیات دوباره آغاز میشود. بر اساس ماده ۴۷ برنامه هفتم موظف به اجرای ۲ میلیون کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی هستیم، در حالی که تاکنون تنها ۶۴۰ هزار کیلومتر انجام شده است.
وی افزود: برای جبران عقبماندگی، تمام سازوکارهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی و فعالسازی تجهیزات در حال نهایی شدن است.
معاون اکتشاف افزود: «برای نخستین بار، دادههای فراطیفی (هایپراسپکترال) و روش مگنتوتلوریک در مقیاس ملی وارد طرحهای اکتشافی شده است. این فناوریها میتوانند ما را به سمت کشف ذخایر عمیقتر و غیرقابل شناسایی با روشهای کلاسیک هدایت کنند.
مولابیگی تأکید کرد: هدف ما افزایش سرعت، افزایش دقت و کاهش دوبارهکاریها در کل چرخه اکتشاف است. بخش معدن کشور بدون دادههای پایه جلو نمیرود و ما موظفیم این دادهها را دقیق، بهروز و شفاف در اختیار ساختارهای تصمیمگیر قرار دهیم.