به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم آنژه ۴ - ۱ تیم نانت را درهم کوبید و با ۲۲ امتیاز به رده نهم صعود کرد. تیم بحران زده نانت با ۱۱ امتیاز هفدهم است.

برنامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۲۲ آذر:

رن - برست

متس - پاری سن ژرمن

اف ث پاری - تولوز

* یک شنبه ۲۳ آذر:

المپیک لیون - لوآور

اوسر - لیل

لانس - نیس

استاسبورگ - لوریان

المپیک مارسی - موناکو

- در جدول لیگ فرانسه تیم لانس با ۳۴ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های پاری سن ژرمن با ۳۳، المپیک مارسی و لیل با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.