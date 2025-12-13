پخش زنده
هفته شانزدهم فوتبال لیگ یک فرانسه جمعه با پیروزی پرگل تیم آنژه را شکست داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم آنژه ۴ - ۱ تیم نانت را درهم کوبید و با ۲۲ امتیاز به رده نهم صعود کرد. تیم بحران زده نانت با ۱۱ امتیاز هفدهم است.
برنامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۲۲ آذر:
رن - برست
متس - پاری سن ژرمن
اف ث پاری - تولوز
* یک شنبه ۲۳ آذر:
المپیک لیون - لوآور
اوسر - لیل
لانس - نیس
استاسبورگ - لوریان
المپیک مارسی - موناکو
- در جدول لیگ فرانسه تیم لانس با ۳۴ امتیاز صدرنشین است و تیمهای پاری سن ژرمن با ۳۳، المپیک مارسی و لیل با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.