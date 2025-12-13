به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: زمین این پایگاه امدادی در مساحت ۵۰۰ متر مربع که توسط شهرداری و اداره زمین شهری این شهرستان اختصاص یافته است و عملیات احداث ساختمان نیز با حمایت مالی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام خواهد شد.

دکتر رضا جباری افزود: این پایگاه فوریت‌های پزشکی که در جهت ارائه خدمات در منطقه نفتک و حومه مسجدسلیمان احداث می‌شود می‌تواند گام مؤثری در ارتقای پوشش بهداشتی و درمانی و کاهش زمان طلایی امدادرسانی به بیماران و مصدومان در این شهرستان می‌باشد.