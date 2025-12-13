به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، دکتر مجید اکبرزاده گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و کاهش مراجعات مردمی به مراکز اهدای خون، ذخایر خون با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است، این وضعیت، تأمین مستمر خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران را با چالش جدی مواجه کرده است.

مدیر کل انتقال خون فارس اظهار کرد: در حال حاضر و به‌منظور پاسخگویی به نیاز بیماران، به تمامی گروه‌های خونی به‌جز B منفی و AB منفی نیاز فوری وجود دارد و مابقی گروه‌های خونی مورد نیاز در وضعیت نارنجی و قرمز قرار دارند که نشان‌دهنده خوبی نیست.

اکبرزاده افزود: O مثبت، A مثبت، B مثبت، AB مثبت، O منفی و A منفی در لیست کمبود‌های موجود است.

وی اعلام کرد: سه پایگاه اصلی شیراز در خیابان قصرالدشت، میدان نمازی و ابتدای شهرک استقلال قرار داد و همچنین در شهرستان‌های لار، آباده، جهرم، فسا، داراب، مرودشت، کازرون، گراش و لامرد پایگاه‌های انتقال خون به‌صورت از اهداکنندگان استقبال می‌کنند.

مدیر کل انتقال خون فارس گفت: خدمات همه این پایگاه‌ها در ساعات اداری و برخی ایام تا پایان وقت شبانه هم ادامه دارد.

وی بیان داشت: از سوی دیگر، با توجه به اینکه تهیه برخی فرآورده‌های خونی به‌ویژه پلاکت نیازمند خون تازه اهدایی است، حضور مستمر اهداکنندگان اهمیت بسیار بالایی دارد، این اهمیت از آن جهت دوچندان است که مدت زمان نگهداری پلاکت حداکثر سه روز است و هرگونه وقفه در اهدای خون می‌تواند روند درمان بیماران نیازمند، به‌ویژه بیماران سرطانی، موارد اورژانسی و جراحی‌ها را با مشکل جدی مواجه سازد.

مدیر کل انتقال خون فارس با اشاره به اینکه مراکز انتقال خون آماده پذیرش اهداکنندگان هستند، گفت: از عموم شهروندان نوعدوست، به‌ویژه دارندگان گروه‌های خونی اعلام‌شده، درخواست می‌شود با مراجعه به مراکز اهدای خون، یاری‌گر بیماران باشند، چرا که هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان سه انسان را نجات دهد و نقشی حیاتی در تداوم خدمات درمانی ایفا کند.