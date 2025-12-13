پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی حوزه نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این جشنواره با هدف بازتاب دستاوردهای جوانان و روستاییان در عرصههای مختلف تولید، تحصیلات و کشاورزی برگزار میشود تا چهره واقعی پیشرفت روستایی در رسانهها دیده شود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ حجتالاسلام حسنعلی خوئینی، در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به اینکه امروز اختتامیه سومین دوره «جشنواره مردمی و رسانهای پیشرفت در حوزه کشاورزی» برگزار میشود و افزود: این جشنواره از دهه فجر پارسال آغاز شد تا جوانان، اهالی روستا و کشاورزان بتوانند پیشرفتهای خود را در زمینههای مختلف از طریق ارسال ویدئو یا عکس به دبیرخانه جشنواره به نمایش بگذارند.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره اهمیت بازنمایی پیشرفتهای کشور، افزود: در فضای رسانهای جهان عمدتاً ضعفها دیده میشوند؛ در حالی که این جشنواره طراحی شده تا تصویری واقعی از پیشرفتهای قابل توجه مناطق روستایی و عشایری به نمایش بگذارد.
معاون فرهنگی حوزه نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ارسال بیش از سههزار اثر از سراسر کشور گفت: نمونههای فراوانی از رشد علمی، تولیدی و فرهنگی در این آثار وجود دارد. برای مثال، یکی از شرکتکنندگان گزارش داده است که روستای آنها که دو دهه پیش فاقد افراد تحصیلکرده بود، امروز دارای ۱۰ پزشک و ۱۵ مهندس است. همچنین جوانی از استان دیگر با دریافت تسهیلات و راهاندازی حوضچه ماهی، اکنون سالانه ۳۰ تُن ماهی صادراتی تولید میکند.
خوئینی افزود: «کلیپها و آثار دیدنی بسیاری به جشنواره ارسال شده است و اختتامیه این دوره امروز در وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد. این اختتامیه در واقع گام آغازینی برای دیدهشدن مجدد ظرفیتهای جوانان روستایی است.»
وی گفت: آثار این دوره نسبت به دورههای پیش حرفهایتر و متنوعتر هستند و موضوعاتی از دامداری و کشاورزی تا فعالیتهای قرآنی را شامل میشوند. یکی از آثار شاخص مربوط به روستایی است که چهار حافظ کل قرآن در آن تربیت شدهاند.
معاون فرهنگی حوزه نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره روند پیشرفت علمی کشور تأکید کرد: «امروز ایران در رتبه اول تولید علم در منطقه خاورمیانه قرار دارد و در جهان نیز جایگاه علمی خود را بهطور چشمگیری ارتقا داده است.»
خوئینی افزود: که بسیاری از آثار برگزیده این جشنواره در آینده نزدیک از رسانه ملی پخش خواهند شد.
وی هدف اصلی جشنواره را مقابله با تمرکز رسانههای بیگانه بر ضعفها دانست و گفت: «اگر کسی ۲۹ شب سحری بخورد، کسی یادش نیست؛ اما اگر یک شب بخوابد، همه میگویند خواب ماند. ما باید تلاش کنیم تا موفقیتها و پیشرفتهای روستاییان هم مطرح شود.»
معاون فرهنگی حوزه نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از تلاش رسانه ملی برای پوشش بخشی از آثار ارسالی، گفت در مراسم اختتامیه امسال چند تن از جوانان موفق نیز حضور خواهند داشت؛ از جمله فردی که از نگهداری یک گاومیش آغاز کرده و امروز صاحب یک دامداری بزرگ است. همچنین پیشرفتهایی در زمینه بستهبندی و فرآوری محصولات کشاورزی مورد توجه داوران قرار گرفته است.
خوئینی تأکید کرد: «در این جشنواره، مردم خودشان میگویند که ما پیشرفت کردهایم. این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه یادآور این است که پیشرفتهای میدانی و عینی در روستاها و مناطق کشاورزی باید روایت و برجسته شوند.»
وی بر همسویی برگزاری این جشنواره با توصیههای رهبر انقلاب درباره آرایش رسانهای جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: «اگر خودمان روایتگر پیشرفتها نباشیم، دیگران روایت دیگری از ما خواهند ساخت.»