به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس حوزه قضایی شهرستان ارزوئیه از اجرای عملیات گسترده رفع تصرف اراضی دولتی در این شهرستان خبر داد و گفت: طی هفته گذشته هشت هکتار از اراضی تصرفی شده در این شهرستان به بیت المال اعاده شده است.

یوسف حیدری با بیان اینکه صیانت از منابع ملی و حفظ حقوق عامه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: در همین راستا و پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام لازم، عملیات رفع تصرف اراضی دولتی با جدیت در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ در شهرستان ارزوئیه به اجرا درآمد.

وی اظهارداشت: این اقدام پس از شناسایی قطعاتی از اراضی دولتی که به‌صورت غیرقانونی توسط متصرفان تصرف شده بود، انجام شد و طی آن حدود ۸ هکتار از اراضی دولتی از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان ارزوئیه با اشاره به اینکه متصرفان در این اراضی اقدام به کشت محصولات کشاورزی و سایر بهره‌برداری‌های غیرمجاز کرده بودند، تأکید کرد: عملیات رفع تصرف بدون هیچ‌گونه تأخیر و با قاطعیت کامل انجام شد که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های مسئول در برخورد با هرگونه تعرض به اراضی ملی است.

حیدری همچنین تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۴۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان ارزوئیه از ید متصرفان خارج و به منابع طبیعی بازگردانده شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از حقوق بیت‌المال، یک مسئولیت قانونی و حاکمیتی است و تداوم این‌گونه اقدامات و همکاری نزدیک میان دستگاه‌های متولی، نقش مؤثری در کنترل، مدیریت و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی خواهد داشت.