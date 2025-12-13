پخش زنده
امروز: -
امسال حدود ۳۴۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان ارزوئیه از ید متصرفان خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس حوزه قضایی شهرستان ارزوئیه از اجرای عملیات گسترده رفع تصرف اراضی دولتی در این شهرستان خبر داد و گفت: طی هفته گذشته هشت هکتار از اراضی تصرفی شده در این شهرستان به بیت المال اعاده شده است.
یوسف حیدری با بیان اینکه صیانت از منابع ملی و حفظ حقوق عامه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: در همین راستا و پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام لازم، عملیات رفع تصرف اراضی دولتی با جدیت در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ در شهرستان ارزوئیه به اجرا درآمد.
وی اظهارداشت: این اقدام پس از شناسایی قطعاتی از اراضی دولتی که بهصورت غیرقانونی توسط متصرفان تصرف شده بود، انجام شد و طی آن حدود ۸ هکتار از اراضی دولتی از ید متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد.
رئیس حوزه قضایی شهرستان ارزوئیه با اشاره به اینکه متصرفان در این اراضی اقدام به کشت محصولات کشاورزی و سایر بهرهبرداریهای غیرمجاز کرده بودند، تأکید کرد: عملیات رفع تصرف بدون هیچگونه تأخیر و با قاطعیت کامل انجام شد که نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول در برخورد با هرگونه تعرض به اراضی ملی است.
حیدری همچنین تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۴۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان ارزوئیه از ید متصرفان خارج و به منابع طبیعی بازگردانده شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از حقوق بیتالمال، یک مسئولیت قانونی و حاکمیتی است و تداوم اینگونه اقدامات و همکاری نزدیک میان دستگاههای متولی، نقش مؤثری در کنترل، مدیریت و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی خواهد داشت.