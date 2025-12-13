تعرفه برق تجدیدپذیر برای صنایع پرمصرف کشور با هدف توسعه انرژی‌های پاک و اجرای الزامات قانونی، برای دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین و ابلاغ شد.

خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش تحریریه انرژیوزارت نیرو (پاون)، در اجرای مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و در چارچوب دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، تعرفه برق تجدیدپذیر قابل اعمال در قبوض برق صنایع پرمصرف کشور برای دوره دی‌ماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

بر این اساس، صنایعی با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات که تاکنون حداقل سه درصد از برق مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین نکرده‌اند، مشمول تعرفه‌ای معادل ۶۹ هزار و ۲۹۸ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت خواهند شد.

طبق اعلام وزارت نیرو، این تعرفه بر مبنای میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ماه‌های شهریور و مهر سال ۱۴۰۴ محاسبه شده است.

بر اساس ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند حداقل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این سهم در پایان سال پنجم اجرای قانون باید به حداقل پنج درصد افزایش یابد.

در صورت عدم تحقق این الزام، وزارت نیرو موظف است میزان تعیین‌شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و هزینه آن را از صنایع مربوطه دریافت کند.