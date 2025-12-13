به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، لیلا تاج‌گردون، گفت: سرشماری حیات‌وحش در استان فارس هر ساله از اواخر مهرماه آغاز شده و تا اواخر آذر ادامه دارد و در این مدت، ۲۹ منطقه حفاظت‌شده در استان پایش و سرشماری می‌شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح در پارک ملی بمو افزود: پارک ملی بمو با وسعتی افزون بر ۴۸ هزار هکتار، بیست و پنجمین منطقه‌ای است که امسال عملیات سرشماری در آن انجام می‌شود.

در این منطقه، سرشماری گونه‌های علف‌خوار از جمله کل، قوهم ثبت و بررسی می‌شوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس با تأکید بر مشارکت جمعی در اجرای این طرح اظهار داشت: با همکاری محیط‌بانان، کارشناسان محیط زیست، جوامع محلی و تشکل‌های مردمی سرشماری می‌شود که نقش مهمی در افزایش دقت داده‌ها و حفاظت بهتر از زیستگاه‌ها دارد.

تاج‌گردون درباره ارزیابی وضعیت جمعیتی و زاد و ولد گونه‌ها گفت: در حال حاضر برای ارائه تحلیل دقیق، نیازمند جمع‌بندی نهایی داده‌ها پس از پایان سرشماری‌ها در اواخر آذرهستیم و پس از آن، وضعیت هر منطقه به‌صورت کارشناسی تحلیل خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه استان فارس در کشور خاطرنشان کرد: حدود ۱۱ درصد از مساحت فارس را مناطق حفاظت‌شده در اختیار دارد و استان فارس از نظر تنوع زیستی در زمره استان‌های شاخص و ارزشمند ایران به شمار می‌رود.