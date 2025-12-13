برنامه‌های «مثبت آموزش»، با موضوع ثبت نام اعتکاف دانش آموزی، «پایان نامه»، با نگاهی به پایان نامه‌ای از دانشگاه خواجه نصیر طوسی و «نَقل و نُقل»، با عنوان «بار دیگر، شهری که دوست داشتم (تهرانی که بود، تهرانی که هست)»، از تلویزیون پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «مثبت آموزش»، امروز به موضوع ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی و بررسی دستاورد‌های یک سفر آموزشی رایانش ابری در چین می‌پردازد.

در این قسمت میلاد فراهانی مدیر پروژه پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش، رضا صادقی مرشت مدیر هنرستان نمونه هفت تیر، مدیر و استاد راهنما پژوهش سرای دانش‌آموزی دکتر حسابی منطقه ۱۳ شهر تهران حضور دارند و درباره تجربه‌های اجرایی، دستاورد‌های علمی و مسیر‌های نوین زیست‌فناوری و رباتیک توضیح می‌دهند.

برنامه «مثبت آموزش»، ساعت ۱۸، با اجرای اشکان تفنگ‌سازان و کبری اصل‌فلاح از شبکه آموزش پخش می‌شود.

در برنامه این هفته «پایان نامه»، علیرضا سرتیپی از دانشگاه خواجه نصیر طوسی، از پایان نامه خود دفاع می‌کند.

ساخت پوشش (co (NiCrAIY به روش ابکاری کامپوزیتی بر روی زیر لایه سوپر آلیاژی پایه نیکل، عنوان رساله علیرضا سرتیپی است از دانشگاه خواجه نصیر طوسی که در برنامه این هفته «پایان نامه»، از شبکه چهار پخش می‌شود.

پوشش (co (NiCrAIY از روش پاشش حرارتی برای ایجاد یک لایه محافظ بر روی آلیاژ‌های دما بالای نیکل استفاده می‌کند وکاربرد اصلی آن در قطعات داغ موتور جت و توربین‌های گازی است تا با مقاومت در برابر اکسیداسیون و خوردگی در دمای بسیار بالا، عمر این قطعات را افزایش دهد و به عملکرد بهتر موتور کمک کند.

«پایان نامه»، به تهیه کنندگی و اجرای محمد طالبی، روز‌های شنبه ساعت ۱۹، از شبکه چهار پخش می شود.

برنامه تلویزیونی «نَقل و نُقل»، در تازه‌ترین قسمت خود با عنوان «بار دیگر، شهری که دوست داشتم (تهرانی که بود، تهرانی که هست)»، شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ آذر ساعت ۲۳، از شبکه دو پخش می شود.

در این قسمت، حامد عسکری میزبان حاج سعید حدادیان، رسول نجفیان و پهلوان مجید مظفری است تا در فضایی روایی و تأمل‌برانگیز، از تهران دیروز و امروز سخن بگویند، شهری که در گذر زمان، خاطره، هویت و زیست جمعی نسل‌ها را در خود حفظ کرده و روایت‌های گوناگونش هنوز برای دل‌ها شنیدنی است. این قسمت تلاش می‌کند با تکیه بر شعر، خاطره و گفت‌و‌گو، تصویری انسانی و فرهنگی از تهران ارائه دهد؛ روایتی که میان نوستالژی گذشته و واقعیت امروز پل می‌زند.

«نَقل و نُقل»، به تهیه‌کنندگی محمدحسام مدنی و کارگردانی علیرضا کاردان‌امین از تولیدات گروه معارف اسلامی شبکه دو سیماست که در هر قسمت، با انتخاب موضوعی ویژه، روایت‌های فرهنگی، اجتماعی و آیینی را با بیانی تازه و نگاهی تحلیلی پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.