به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه با عنوان شورای سیاست‌گذاری ملی سرداران و کنگره ۱۲ هزار شهید استان با اشاره به جایگاه والای شهدا درجامعه گفت: ما مدیون شهدا هستیم، زیرا آنها زندگی خود را فدا کردند تا ما زنده بمانیم و بتوانیم در مسیر اهداف والای انقلاب حرکت کنیم.

سردارمحمدحسین رجبی افزود: امروز در جبهه فرهنگی و رسانه‌ای باید فعالانه عمل کنیم تا پیام دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان منتقل شود.

سردار رجبی، با بیان نقش مؤثر فعالان فرهنگی در شهرستان‌ها و روستا‌ها تصریح کرد: در بسیاری از مناطق، عزیزانی به‌صورت پیدا و پنهان تلاش می‌کنند تا کار‌های فرهنگی فاخر را آماده و اجرا کنند و مسئولان اداره ها، شورا‌های سیاست‌گذاری و کمیته‌های سپاه شهرستانی نقش مهمی در پیگیری و اثرگذاری این فعالیت‌ها دارند و باید از همه این تلاش‌ها قدردانی شود.

وی، ضمن تقدیر ویژه از صدا وسیمای استان، خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: اقدامات گسترده و ارزشمند صدا و سیما و خبرنگاران با تعهد، علاقه و ذوق هنری، موجب نشر مکتب شهیدان و انقلاب شده است و باید از تلاش‌های آنها تشکر کنیم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی افزود: کار فرهنگی در حوزه شهدا متوقف نشده و در تداوم همین فعالیت‌ها هستیم و با برگزاری اجلاسیه‌ها و کنگره‌ها، باید اثرگذاری واقعی بر جوانان و جامعه سنجیده شود و نتایج ملموس و قابل اندازه‌گیری باشد.

سردار رجبی، با اشاره به دیدار خود با مقام معظم رهبری افزود: رهبر انقلاب بر اثرگذاری و اثربخشی این برنامه‌ها بر نسل جوان تأکید کردند و هیچ اشاره‌ای به کمیت یا تعداد جمعیت نکردند و هدف، ایجاد حس واقعی در مردم نسبت به دفاع مقدس و شهداست.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس مانند یک تابلو بزرگ و رنگارنگ است که هرکدام از ما می‌توانیم بخش‌هایی از آن را به مردم و نسل جوان منتقل کنیم و تولید آثار فرهنگی و هنری در این زمینه باید با دقت و هنرمندی انجام شود تا نوع نگاه نسل‌های جدید به ارزش‌های دفاع مقدس شکل بگیرد.

سردار رجبی در ادامه اضافه کرد: امروز در مقابل جبهه فرهنگی و رسانه‌ای دشمن نیز باید جبهه بگیریم و همان‌گونه که در دفاع نظامی پایمردی کردیم، در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای نیز فعال باشیم تا پیام دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به بهترین شکل منتقل شود.