یک واحد تالار پذیرایی به دلیل نقض مقررات قانونی و عدم رعایت شئونات اسلامی بدستور دادستان خاتم مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دادستان شهرستان خاتم گفت: در راستای رصد و نظارت‌های صورت پذیرفته، یک واحد تالار پذیرایی که در موارد متعدد اقدام به برگزاری مراسم برخلاف شئونات اسلامی و بدون رعایت مقررات قانونی کرده بود، با دستور صادره مهر و موم شد.

رضا رضایی افزود: این واحد صنفی با وجود اخطار قبلی، مجددا اقدام به برگزاری مراسم مغایر با ضوابط قانونی و شئونات شرعی نموده و بر همین اساس طبق مقررات قانونی از ادامه فعالیت آن جلوگیری و برای متصدی مجموعه پرونده قضائی تشکیل شد و در حال رسیدگی است.

دادستان خاتم بیان کرد: حفظ نظم عمومی و صیانت از ارزش‌های اسلامی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و هرگونه فعالیت صنفی در شهرستان که موجب ایجاد ناهنجاری اجتماعی، نقض قوانین یا بی‌توجهی به الزامات شرعی شود، با برخورد قانونی دادستانی مواجه خواهد شد.