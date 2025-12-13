به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس پلیس راهور استان گفت: در سال گذشته هیچ یک از تقاطع‌های چراغ‌دار شهر بجنورد به سیستم یو‌پی‌اس مجهز نبودند و در زمان قطعی برق، این تقاطع‌ها دچار اختلالات جدی می‌شد.

سرهنگ محمد داودی افزود: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی با شهرداری بجنورد، امروز ۳۳ تقاطع از مجموع ۴۵ تقاطع فعال شهر، به منبع تغذیه اضطراری مجهز شدند و بر این اساس، خدمات‌رسانی ترافیکی در زمان قطع برق، بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: این دستگاه‌های تغذیه اضطراری، با طراحی و ساخت داخلی توسط شهرداری بجنورد و با کمترین هزینه ساخته شده‌اند.

وی افزود: این اقدام منجر به صرفه‌جویی ۶ تا ۷ برابری در هزینه‌ها شده تا از بروز گره‌های ترافیکی و قطعی چراغ‌ها در سطح معابر درون‌شهری بجنورد جلوگیری شود.