رئیس پلیس راهور شهرستان بجنورد از نصب یوپی اس بر روی ۳۳ تقاطع بجنورد به جهت رفع اختلالات ترافیکی ناشی از قطعی برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس پلیس راهور استان گفت: در سال گذشته هیچ یک از تقاطعهای چراغدار شهر بجنورد به سیستم یوپیاس مجهز نبودند و در زمان قطعی برق، این تقاطعها دچار اختلالات جدی میشد.
سرهنگ محمد داودی افزود: با پیگیریهای مستمر و هماهنگی با شهرداری بجنورد، امروز ۳۳ تقاطع از مجموع ۴۵ تقاطع فعال شهر، به منبع تغذیه اضطراری مجهز شدند و بر این اساس، خدماترسانی ترافیکی در زمان قطع برق، بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: این دستگاههای تغذیه اضطراری، با طراحی و ساخت داخلی توسط شهرداری بجنورد و با کمترین هزینه ساخته شدهاند.
وی افزود: این اقدام منجر به صرفهجویی ۶ تا ۷ برابری در هزینهها شده تا از بروز گرههای ترافیکی و قطعی چراغها در سطح معابر درونشهری بجنورد جلوگیری شود.