آیتالله جنتی درگذشتِ «احمد علیزاده» را تسلیت گفت
دبیر شورای نگهبان با صدور پیامی درگذشت «احمد علیزاده» عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، متن پیام آیتالله جنتی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت مرحوم احمد علیزاده، حقوقدان اسبق شورای نگهبان موجب اندوه و تأثر فراوان شد. آن فقید سعید که مفتخر به تقدیم فرزند شهید به آرمانهای والای اسلام و انقلاب بود، عمر پربرکت خویش را صرف خدمت به آرمانهای انقلاب و حراست از قانون اساسی نمود و سالیان متمادی در مسئولیتهای خطیری، چون عضویت و قائممقامی دبیر شورای نگهبان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت قوه قضائیه و دادستانی دیوان محاسبات، صادقانه به مردم و ایران اسلامی خدمت کرد و نامی نیک از خود به یادگار گذاشت. جا دارد یاد و خاطره برادر فقید ایشان، مرحوم محمدرضا علیزاده، حقوقدان باسابقه شورای نگهبان نیز گرامی داشته شود.
اینجانب، فقدان این حقوقدان متعهد و خدمتگزار صدیق را به خانوادههای داغدار ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه یگانه حقتعالی، برای آن مرحوم، غفران و رضوان واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان