قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد.

قیمت سکه و طلا ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در بازار رشت، تا ساعت ۱۳:۱۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان + ۵۱۵ هزار تومان