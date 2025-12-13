پخش زنده
قیمت سکه و طلا امروز در بازار رشت در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته افزایش قابل ملاحظهای دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمتها معامله میشود.
تمام سکه ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان + ۵۱۵ هزار تومان