ثبت بیشترین میزان بارش استان بوشهر در عسلویه

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: در اولین سامانه بارشی پاییز امسال، بارش‌های خوبی ثبت شد که بیشترین میزان بارش‌ها در مراکز شهرستان‌ها به میزان ۶۹ و ۶۵ میلیمتر به ترتیب مربوط به عسلویه و گناوه بوده است.