بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، پیام مساعدی با بیان اینکه سامانه بارشی اخیر همه مناطق استان بوشهر بوشهر از شمال تا جنوب را تحت تأثیر قرار داد، افزود: بر اساس دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی، میزان بارشها در سطح استان متفاوت بوده و در برخی مناطق بارشها به حد قابل توجهی رسید.
وی با اشاره به مقادیر بارندگی ثبتشده در بخشهای مختلف استان، افزود: در برخی نقاط شهرستان تنگستان بارشها به بیش از ۵۰ میلیمتر رسید و ایستگاههای بوشهر نیز در نقاطی مانند خارگ ۳۲ میلیمتر و عالیشهر ۱۰ و بوشهر ۴ میلیمتر بارشهای باران را ثبت کردند که این موضوع نقش مؤثری در بهبود شرایط منابع آبی استان داشته است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در شهرستان گناوه نیز ایستگاههای چهار روستایی، بندر ریگ و گناوه مقادیر قابل توجهی بارندگی را گزارش کردهاند و در برخی نقاط، از جمله چهار روستایی میزان بارش از ۱۰۰ میلیمتر فراتر رفت و در شهر گناوه ۶۵ میلیمتر باران بارید.
وی با اشاره به وضعیت بارندگی در سایر نقاط استان، گفت: در شهرستانهای تنگستان، دشتی، دشتستان، دیر، کنگان، عسلویه و جم نیز بارشهایی با شدت متوسط تا بهنسبت خوب ثبت شده و میانگین بارش استان در این سامانه بارشی حدود ۲۶ میلیمتر بوده است.
مساعدی با بیان میزان بارش در شهرستانهای مختلف استان، عنوان کرد: در اهرم مرکز شهرستان تنگستان، ۱۷.۱ میلیمتر، برازجان میزان بارش به ۲۵ میلیمتر رسید، در جم مقدار بارش ۱۴.۱ میلیمتر گزارش شد، در عسلویه بیشترین بارش حدود ۶۹ میلیمتر به ثبت رسید، در گناوه میزان بارندگی ۶۵ میلیمتر بوده، در دیر ایستگاه هواشناسی ۶.۱ میلیمتر بارش را ثبت کرد و در دیلم نیز ۶۰ میلیمتر بارندگی گزارش شده است.
وی تصریح کرد: این بارشها نقش مهمی در تقویت منابع آب زیرزمینی، روانابها و کاهش تنش خشکسالی ایفا کرده است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر تاکید کرد: با توجه به احتمال تداوم ناپایداریهای جوی در فصل زمستان، هماستانیها لازم است اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی را دنبال کرده و از حضور در حریم رودخانهها و مسیلها در زمان بارندگی خودداری کنند.