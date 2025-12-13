پخش زنده
با افزایش شیوع سویه جدید از یک بیماری دامی در فرانسه، دولت این کشور معدومسازی دامها را در پیش گرفته که خشم دامداران را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی افزایش موارد شیوع بیماری دامی لمپیاسکین در فرانسه، دولت این کشور برای جلوگیری از گسترش ویروس راهکار معدوم سازی همه دامهای یک واحد دامی، در صورت مشاهده حتی یک مورد بیماری در آن را اتخاذ کرده که با موج اعتراض دامداران روبهرو شده است.
در حالی که مقامات دولتی اجرای این تصمیم را راهکاری ضروری برای مقابله با گسترش بیماری میخوانند، کشاورزان معتقدند که دولت بجای عمل به مسئولیت خود در ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی و درمانی، سادهترین و کم هزینهترین راه برای خود را برگزیده در حالی که این رویکرد دولت بدون ارزیابی کافی از خسارت اقتصادی و اجتماعی و فشار سنگینی که بر تولیدکنندگان وارد میکند، در پیش گرفته شده است.
صبح دیروز کشاورزان منطقه آریژ تجمعی اعتراضی برگزار کردند، اما با مداخله ماموران و یورش پلیس برای پراکندهسازی مواجه شدند و سرانجام، کشتار دستهجمعی بیش از ۲۰۰ گاو در این منطقه آغاز شد.
این ویروس که از طریق حشرات منتقل میشود، تنها گاوها را مبتلا میکند و برای انسان خطری ندارد، اما با ایجاد ضایعات پوستی، کاهش تولید شیر و محدودیت در صادرات، زیانهای اقتصادی سنگینی به دامداران وارد کرده است.
بر اساس تازهترین گزارش وزارت کشاورزی فرانسه، تا تاریخ ۹ دسامبر (چهارشنبه ۱۹ آذر) ۱۰۹ مورد شیوع بیماری در مناطق مختلف شناسایی شده است.
سیاست دولت و واکنش اتحادیهها
مقامات فرانسوی برای مهار گسترش ویروس، سیاست معدومسازی کامل گلهها در صورت یافتن یک مورد ابتلا را در پیش گرفتهاند. این تصمیم شامل محدودیت رفتوآمد دامها و واکسیناسیون منطقهای گسترده نیز میشود.
همچنین مقامات دولتی و پلیس اخباری درباره جابجایی غیرقانونی دامها منتشر و اعلام کردند که احتمال میرود این جابجاییها که دامداران انجام میدهند در گسترش ویروس در مناطق مختلف کشور نقش داشته باشد. این درحالی است که به گفته متخصصان، این ویروس با حشرات منتقل میشود.
آنی ژِنور، وزیر کشاورزی فرانسه نیز دیروز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که وضعیت فعلی فوریت ملی دارد و افزود: این بیماری باید ریشهکن شود؛ در غیر این صورت، ممکن است تا ۱۰ درصد از دامهای کشور تلف شوند.
کارشناسان دامپزشکی با هشدار درباره از بین رفتن اعتماد عمومی به دولت، اعلام کردند که کنترل مؤثر بیماری نیازمند همکاری نزدیکتر بین نهادهای دولتی و دامداران است تا ضمن جلوگیری از خسارت بیشتر، اعتماد عمومی نیز حفظ شود.